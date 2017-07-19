В BioWare вернулся создатель серии Mass Effect

Кейси Хадсон (Casey Hudson), исполнительный продюсер и создатель сериала Mass Effect, покинул BioWare в 2014-ом году. Mass Effect: Andromeda создавалась уже без его участия. Многие игроки считают, что неудачные элементы проекта как раз связаны с отсутствием Кейси. 

Что же, Хадсон все-таки возвращается в компанию. Сообщение об этом появилось в блоге BioWare. Легендарный разработчик пришел к выводу, что ему пора вернуться в родной офис. Пока нет информации, над чем конкретно он будет работать, но уже известно, что Кейси сменит Аарона Флинна (Aaron Flinn) на посту генерального менеджера. 

Кейси Хадсон приложил руку к таким играм, как:

  • MDK 2 (2000)
  • Baldur's Gate II: Shadows of Amn (2000)
  • Neverwinter Nights (2002)
  • Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
  • Jade Empire (2005)
  • Mass Effect (2007)
  • Mass Effect 2 (2010)
  • Mass Effect 3 (2012)
Источник
BioWare
Теги
игры BIOWARE

Комментарии

Из рубрикиИгры
Сценарист Valve заявил, что Half-Life 3 не стала бы концом истории Гордона Фримена
Splatoon 2 получает оценки
Американу МакГи надоели вопросы о третьей части American McGee's Alice

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30