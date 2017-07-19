В BioWare вернулся создатель серии Mass Effect

Кейси Хадсон (Casey Hudson), исполнительный продюсер и создатель сериала Mass Effect, покинул BioWare в 2014-ом году. Mass Effect: Andromeda создавалась уже без его участия. Многие игроки считают, что неудачные элементы проекта как раз связаны с отсутствием Кейси.

Что же, Хадсон все-таки возвращается в компанию. Сообщение об этом появилось в блоге BioWare. Легендарный разработчик пришел к выводу, что ему пора вернуться в родной офис. Пока нет информации, над чем конкретно он будет работать, но уже известно, что Кейси сменит Аарона Флинна (Aaron Flinn) на посту генерального менеджера.

Кейси Хадсон приложил руку к таким играм, как:

MDK 2 (2000)

Baldur's Gate II: Shadows of Amn (2000)

Neverwinter Nights (2002)

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

Jade Empire (2005)

Mass Effect (2007)

Mass Effect 2 (2010)

Mass Effect 3 (2012)