В BioWare вернулся создатель серии Mass Effect
Кейси Хадсон (Casey Hudson), исполнительный продюсер и создатель сериала Mass Effect, покинул BioWare в 2014-ом году. Mass Effect: Andromeda создавалась уже без его участия. Многие игроки считают, что неудачные элементы проекта как раз связаны с отсутствием Кейси.
Что же, Хадсон все-таки возвращается в компанию. Сообщение об этом появилось в блоге BioWare. Легендарный разработчик пришел к выводу, что ему пора вернуться в родной офис. Пока нет информации, над чем конкретно он будет работать, но уже известно, что Кейси сменит Аарона Флинна (Aaron Flinn) на посту генерального менеджера.
Кейси Хадсон приложил руку к таким играм, как:
- MDK 2 (2000)
- Baldur's Gate II: Shadows of Amn (2000)
- Neverwinter Nights (2002)
- Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
- Jade Empire (2005)
- Mass Effect (2007)
- Mass Effect 2 (2010)
- Mass Effect 3 (2012)
ИсточникBioWare