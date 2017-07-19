Splatoon 2 получает оценки
Splatoon 2 станет доступна для Nintendo Switch уже в пятницу, 21 июля. И в сети уже появились обзоры этого шутера. Как и ожидалось в основном положительные. На Metacritic у игры 84 балла из 100 возможных. Примеры оценок от авторитетных изданий ниже:
- Eurogamer — рекомендуют
- VentureBeat — 9/10
- We Got This Covered — 9/10
- Attack of the Fanboy — 9/10
- Destructoid — 8.5/10
- GameInformer — 8.25/10
- Polygon — 8/10 Gamespot — 8/10
- God is a Geek — 8/10
Игру хвалят за великолепные многопользовательские баталии, яркий стиль и необычное оружие.
ИсточникMetacritic