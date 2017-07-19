Splatoon 2 получает оценки

Splatoon 2 станет доступна для Nintendo Switch уже в пятницу, 21 июля. И в сети уже появились обзоры этого шутера. Как и ожидалось в основном положительные. На Metacritic у игры 84 балла из 100 возможных. Примеры оценок от авторитетных изданий ниже:

  • Eurogamer — рекомендуют
  • VentureBeat — 9/10
  • We Got This Covered — 9/10
  • Attack of the Fanboy — 9/10
  • Destructoid — 8.5/10
  • GameInformer — 8.25/10
  • Polygon — 8/10 Gamespot — 8/10
  • God is a Geek — 8/10

Игру хвалят за великолепные многопользовательские баталии, яркий стиль и необычное оружие. 

Источник
Metacritic
Теги
игры Splatoon

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