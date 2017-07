Blizzard прекращает поддержку Windows XP и Vista

Компания Blizzard Entertainment сообщила о скором прекращении поддержки операционных систем Windows XP и Windows Vista. Она исчезнет с октября 2017 года в играх World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone и Heroes of the Storm.





Как поясняют разработчики, Microsoft прекратила поддержку этих версий Windows в 2009 и 2012 годах соответственно, но игроки продолжали их использовать, а Blizzard продолжала их поддерживать. Однако после выхода Vista появилось уже три новых версии Windows, и большая часть игроков перешла на них.

Перечисленные игры перестанут запускаться на этих двух операционных системах. Прекращение поддержки будет проходить постепенно.