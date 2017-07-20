4Game рассказала о Kingdom Under Fire 2

Российская компания 4Game поделилась информацией об игре Kingdom Under Fire 2 и показала большое видео. В ролике рассказывается об особенностях и режимах этой масштабной корейской MMO. Теперь российские геймеры знают, какова суть конфликта в игре, насколько обширные возможности предоставляются в плане создания армий. Также нас ожидает множество PVP-режимов.

В России Kingdom Under Fire 2 выходит в 2017-ом году на Фогейме. В разработке проект находится с 2008-го года. Релиз запланирован для PC и PlayStation 4. Однопользовательский сюжетный режим также предусмотрен.

Kingdom Under Fire 2 является продолжением вышедшей в 2007-ом году на Xbox 360 Kingdom Under Fire: Circle of Doom.

Источник
4Game
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
Представлено новое видео The Evil Within 2
Telltale Games анонсировала Batman: The Enemy Within, новые The Walking Dead и The Wolf Among Us
Новые подробности Cyberpunk 2077

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 72
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30