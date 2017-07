4Game рассказала о Kingdom Under Fire 2

Российская компания 4Game поделилась информацией об игре Kingdom Under Fire 2 и показала большое видео. В ролике рассказывается об особенностях и режимах этой масштабной корейской MMO. Теперь российские геймеры знают, какова суть конфликта в игре, насколько обширные возможности предоставляются в плане создания армий. Также нас ожидает множество PVP-режимов.

В России Kingdom Under Fire 2 выходит в 2017-ом году на Фогейме. В разработке проект находится с 2008-го года. Релиз запланирован для PC и PlayStation 4. Однопользовательский сюжетный режим также предусмотрен.

Kingdom Under Fire 2 является продолжением вышедшей в 2007-ом году на Xbox 360 Kingdom Under Fire: Circle of Doom.