Telltale Games анонсировала Batman: The Enemy Within, новые The Walking Dead и The Wolf Among Us

Компания Telltale Games, славящаяся своими виртуальными новеллами в комикс-стиле, анонсировала продолжения сразу трех своих сериалов.

Уже 8 августа появится первый из пяти запланированных эпизодов второго сезона приключений Бэтмена, Batman: The Enemy Within. Релиз сотоится на PC, PS4, Xbox One. Нас ждет встреча с Загадочником и другими злодеями.

Что касается финального сезона зомби-драмы The Walking Dead, то ее старт намечен на 2018-ый год для тех же платформ, PC, PS4 и Xbox One. В главной роли по-прежнему девочка Клементина.

Также нас ожидает второй сезон The Wolf Among Us, где мы встретимся с Серым Волком и Белоснежкой. Связи с первым сезоном у игры, по словам разработчиков, не будет. Релиз запланирован на 2018-ый год для PC, PS4, Xbox One.