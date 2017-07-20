Telltale Games анонсировала Batman: The Enemy Within, новые The Walking Dead и The Wolf Among Us

Компания Telltale Games, славящаяся своими виртуальными новеллами в комикс-стиле, анонсировала продолжения сразу трех своих сериалов. 

Уже 8 августа появится первый из пяти запланированных эпизодов второго сезона приключений Бэтмена, Batman: The Enemy Within. Релиз сотоится на PC, PS4, Xbox One. Нас ждет встреча с Загадочником и другими злодеями. 

Что касается финального сезона зомби-драмы The Walking Dead, то ее старт намечен на 2018-ый год для тех же платформ, PC, PS4 и Xbox One. В главной роли по-прежнему девочка Клементина. 

Также нас ожидает второй сезон The Wolf Among Us, где мы встретимся с Серым Волком и Белоснежкой. Связи с первым сезоном у игры, по словам разработчиков, не будет. Релиз запланирован на 2018-ый год для PC, PS4, Xbox One.

Источник
DualShockers
Теги
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