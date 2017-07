Представлено новое видео The Evil Within 2

Компания Bethesda представила новое видео своего хоррора The Evil Within 2, в котором игрока знакомят с сюжетом игры, а также с геймплеем. Главный герой Себастьян Кастелланос довольно умело расправляется с монстрами, используя не только грубую силу, но и ловушки.

Видео также дает понять, что в центре конфликта игры, как и ожидалось, окажется дочь протагониста. Странные персонажи в стиле Silent Hill также на своих положенных для хоррора с японскими корнями (первая часть была создана автором Resident Evil Синдзи Миками) местах. Монстры, аналогичным образом, выглядят нелепо и жутко.

Себастьян Кастелланос отправляется в потусторонний мир STEM, чтобы спасти свою дочку Лилли. Однако STEM это куда более страшное место, чем он предполагал изначально.

Релиз The Evil Within 2 сотоится 13 октября на PC, PS4, Xbox One.