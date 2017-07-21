Джон Ромеро заявил, что Doomguy это он сам

Легендарный игровой дизайнер Джон Ромеро (John Romero) заявил: «Doomguy – это я». В связи с этим заявлением он рассказал весьма интересную историю. Во время создания обложки к боксу с Doom иллюстратор Дон Пунчац (Don Punchatz) привел в офис мужчину-модель для позирования. Тот должен был стать прообразом Думгая, главного героя игры.

Парень, по словам Ромеро, снял рубашку, взял в руки игрушечный плазмаган и ждал рекомендаций от Дона и нас.

«Я сказал, что героя атакуют сотни демонов и было бы неплохо, если бы протагонист оказался на возвышенности и стрелял вниз. Однако парень не смог воспроизвести того, что видел я. Тогда я сам снял рубашку, взял плазмаган и сказал модели, чтобы он лег на пол и схватил меня за руку, как будто он демон. Я направил оружие в сторону и сказал Дону, что именно так я все это вижу. Дон сделал снимки. В итоге именно эти кадры и легли в основу арта для обложки Doom. Как видите, я и есть Doomguy», – рассказал Ромеро.