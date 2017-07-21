Игру для NES продали за 42 000 долларов

Очень редкая игра для 8-битной NES (у нас была известна в качестве клона "Денди") была продана за астрономическую сумму, почти 42 000 долларов США (41 977 долларов). Изначально владелец пытался реализовать игру на eBay, однако безуспешно. В итоге с ним напрямую связался коллекционер, который и приобрел игру за сумму равную примерно 2,5 миллионам рублей. 

Речь идет о совершенно новой, не открывавшейся, копии спортивной игры Stadium Events, вышедшей в 1986-ом году. Проект от Namco не отличался высоким качеством и Nintendo приняла решение убрать из продажи весь тираж, заменив игру впоследствии World Class Track Meet (та же Stadium Events, только исправленная).

Оригинальные копии Stadium Events очень редки и за ними идет настоящая охота коллекционеров. 

Источник
Kotaku
Теги
игры NES ретро дорого

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