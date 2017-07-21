Nintendo может выпустить Nintendo 64 Classic Edition

Существует вероятность, что Nintendo выпустить еще одну ретро-консоль после SNES Classic Edition. Речь идет о "классической" версии Nintendo 64. Торговая марка с упоминанием джойстика этой консоли, изначально появившейся в 1996-ом году, уже зарегистрирована. К слову, о SNES Classic Edition аналогичным образом заговорили после регистрации торговой марки с упоминанием джойстика SNES. 

Если Nintendo 64 Classic Edition действительно появится, то, скорее всего, в следующем году. Напомним, что SNES Classic Edition выходит 29 сентября. 

Источник
Wccftech
Теги
NINTENDO игровые приставки ретро Nintendo 64

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