Nintendo может выпустить Nintendo 64 Classic Edition

Существует вероятность, что Nintendo выпустить еще одну ретро-консоль после SNES Classic Edition. Речь идет о "классической" версии Nintendo 64. Торговая марка с упоминанием джойстика этой консоли, изначально появившейся в 1996-ом году, уже зарегистрирована. К слову, о SNES Classic Edition аналогичным образом заговорили после регистрации торговой марки с упоминанием джойстика SNES.

Если Nintendo 64 Classic Edition действительно появится, то, скорее всего, в следующем году. Напомним, что SNES Classic Edition выходит 29 сентября.