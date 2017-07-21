Ретро-консоль Sega Genesis Flashback появится осенью

Ретро-консоль Sega Genesis Flashback появится в продаже в США осенью. Стоимость приставки составит 80 долларов. Устройство является современной версией Sega Genesis (у нас Sega Mega Drive) с 85 встроенными играми и полноценным слотом для картриджей (вероятно, рассчитывают на фанатов, сохранивших таковые с 1990-х). 

Консоль располагает двумя портами для проводных джойстиков, однако в комплекте присутствуют и два беспроводных. Имеется возможность вывода изображения в 720p (HDMI-выход). 

Помимо версии Sega Genesis Flashback будут доступны еще две модели: Sega Genesis Classic (без HDMI и проводных контроллеров, 81 игра) и Sega Genesis Ultimate Portable Game Player (портативная, с батареей, 85 игр).

Источник
Pristavki
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игровые приставки SEGA ретро SEGA MEGADRIVE Sega Mega Drive

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