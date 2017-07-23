Full Throttle Remastered вышла на iOS

Ремастер культового приключения про любителей мотоциклов (а еще это одна из лучишх игр в жанре классического point-and-click квеста за всю историю) Full Throttle Remastered, ранее появившийся на PS4, PS Vita и PC, теперь доступен и для iOS-устройств.

В App Store за шедевр Тима Шефера (Tim Shaffer) просят всего 379 рублей. 

Ремастер Full Throttle отличается от оригинала улучшенной графикой и перезаписанным звуком. Предусмотрена возможность на лету переключаться между классическим, "пиксельным" вариантом и современным. 

Источник
App Store
Теги
игры Full Throttle Remastered

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