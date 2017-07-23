Мод The Witcher 3 HD Reworked Project обновлен

Автор мода The Witcher 3 HD Reworked Project, использующий ник Halk Hogan PL, заявил, что обновил свое детище. Более того, по словам создателя, это самое масштабное обновление мода за всю историю его существования. В версии 4.6 переработаны текстуры стен, строений, деревянных предметов, растений, воды и мелких элементов. Многое было перерисовано с нуля. 

В результате The Witcher 3 стал еще красивее, детализация повысилась, а кое-где улучшилось освещение. Оценить результат трудов Halk Hogan PL можно в видео выше.


При этом, по словам создателя, мод почти не влияет на производительность и не требует более мощного железа. 

Источник
Eurogamer
Теги
игры The Witcher 3: Wild Hunt

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