Организаторы GamesCom 2017 ожидают новых рекордов

Организаторы игровой выставки Gamescom 2017 из немецкой ассоциации игровой индустрии (BIU) ожидают новых рекордов. Gamescom 2017 это одно из главных мероприятий в индустрии и в 2017-ом году ожидается, что участие в ней примут более 900 участников, причем 70% окажутся иностранцами. Ожидается появление игровых компаний из Африки, Бразилии, Румынии, Чехии и так далее.

По сравнению с прошлым годом, ожидается рост на 20%. Феликс Фальк (Felix Falk), глава BIU, заявляет: "Gamescom 2017 продолжит славную историю выставки. Интерес к событию очень велик. Впервые открывать Gamescom будет Ангела Меркель. Анонсированы визиты политиков, как федеральных, так и государственных. Игры сейчас не просто развлечение, они важны для экономики. Они также являются частью культуры и двигателем прогресса. Все это будет отражено в новой Gamescom. Сейчас это не просто выставка видеоигр, а нечто большее".

Gamescom 2017 пройдет в Кельне с 22 по 26 августа.