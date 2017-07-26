Цифра дня: сколько денег принесла GTA Online?

Цифра дня:

1 090 000 000

долларов принесла GTA Online своим создателям.

Официальных комментариев о прибыли от онлайн-составляющей Grand Theft Auto V, GTA Online, компании Take-Two и Rockstar Games пока не давали. Однако аналитики из SuperData сообщают, что доход от микроплатежей уже перевалил через миллиард долларов и составил 1,09 миллиарда!

Таким образом, многопользовательский режим Grand Theft Auto V стал самым прибыльным консольным цифровым проектом за всю историю игровой индустрии. 

Что касается Grand Theft Auto V, то игра, вышедшая в далеком 2013-ом году, разошлась тиражом более 80 000 000 копий и продолжает неплохо продаваться по сей день.

Источник
Startlr
Теги
игры GTA Online

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