Отец сделал для дочери-геймера робо-костюм из Overwatrch

Майк Карамбат (Mike Carambat) создал для своей дочери Аманды, поклонницы Overwatch, костюм робота из игры. Его робот D.Va имеет весьма сильное сходство со своим компьютерным прообразом. 

О таком подарке для дочери Майк раздумывал давно, но проектировать робо-костюм начал только в январе этого года. И вот результат его трудов готов. Роботом можно управлять с помощью двух рычагов-штурвалов. Он также оснащен электродвигателем, умеет двигаться и вращать стволы бутафорских пушек. В кабине есть динамики и система вентиляции.

 

На создание D.Va, по словам Майка, ушло всего 1000 долларов. И это с учетом материалов. Робота Майк собирается показать на фестивале MechaCon в Новом Орлеане. 

Источник
Kotaku
Теги
фейспалм Overwatch

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