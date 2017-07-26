Отец сделал для дочери-геймера робо-костюм из Overwatrch

Майк Карамбат (Mike Carambat) создал для своей дочери Аманды, поклонницы Overwatch, костюм робота из игры. Его робот D.Va имеет весьма сильное сходство со своим компьютерным прообразом.

О таком подарке для дочери Майк раздумывал давно, но проектировать робо-костюм начал только в январе этого года. И вот результат его трудов готов. Роботом можно управлять с помощью двух рычагов-штурвалов. Он также оснащен электродвигателем, умеет двигаться и вращать стволы бутафорских пушек. В кабине есть динамики и система вентиляции.





На создание D.Va, по словам Майка, ушло всего 1000 долларов. И это с учетом материалов. Робота Майк собирается показать на фестивале MechaCon в Новом Орлеане.