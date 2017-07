Naughty Dog показала геймплей Uncharted: The Lost Legacy

Компании Sony и Naughty Dog показали ролик с игровым процессом Uncharted: The Lost Legacy, самостоятельного сюжетного дополнения к Uncharted 4, которое выходит 23 августа эксклюзивно для PlayStation 4.

Действие игры развернется в Индии и расскажет о приключениях двух девушек, Хлои и Надин. По словам разработчиков, по продолжительность The Lost Legacy превзойдет The Last of Us: Left Behind, которая занимала около трех часов; но игра будет короче Uncharted 4.

События будут происходить после Uncharted 4. Нас ждут масштабные уровни, однако совсем иная атмосфера. Отношениям Хлои и Надин сценаристы также обещают уделить много внимания.

Напомним также, что тем, кто ранее приобрел эксклюзивные издания «четвертой» части приключений Нэйтана Дрейка (например, Deluxe Edition или Explorer's Pack), The Lost Legacy полагается совершенно бесплатно. Остальным придется заплатить аж 2500 рублей.