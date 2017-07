Nintendo выпустила на рынок 4,7 млн консолей Switch

Результаты Nintendo за первый квартал финансового 2017-го года, завершившегося 31 июня, воодушевляют. Продажи повысились на 148,6% в годовом исчислении, а выручка от реализации продукции составила 1,38 миллиарда долларов.

Также Nintendo сообщила, сколько консолей и игр было отгружено на рынок вообще в целом (данные общие, а не за квартал):

Nintendo Switch : 4,7 млн приставок и 13,6 млн игр

Nintendo 3DS: 67,08 млн приставок и 335,1 млн игр

Nintendo Wii U: 13,56 млн приставок и 99,97 млн игр

Очень хорошо показали себя новые Mario Kart 8 Deluxe (3,54 млн копий), ARMS (1,18 млн копий), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (3,92 млн копий) и Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (5,85 млн копий).