Call of Duty: Modern Warfare Remastered вышла на PC и Xbox One

Компания Activision выпустила боевик Call of Duty: Modern Warfare Remastered для PC и Xbox One. Ремейк культового шутера продается отдельно. Ранее игра стала доступна для PlayStatiom 4, а еще до этого входила в комплект специального издания Call of Duty: Infinite Warfare.

Call Of Duty 4: Modern Warfare Remastered от "просто" Call Of Duty 4: Modern Warfare образца 2007-го года отличается улучшенной графикой, новыми звуковыми эффектами и современным мультиплеером.