Четвертый дополнительный герой появился в Overwatch

Компания Blizzard Entertainment объявила о выходе четвертого дополнительного героя для игры Overwatch. "Кулак Смерти" или Doomfist стал доступен на серверах для ПК, а также игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft.





Напомним, с запуска Overwatch в мае 2016 года разработчики запустили трех дополнительных героев, а четвертым стал Doomfist. В результате, количество героев в игре достигло двадцати пяти. До этого момента Doomfist был доступен на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region) для ПК.





Doomfist представляет собой героя-штурмовика с повышенными способностями ближнего боя. Он уже появился на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region) для ПК. Герой родом из Западной Африки уверен в том, что конфликты способствуют развитию человечества.

Среди способностей Кулака — бомбарда или выстрел из 4-зарядного скорострельного оружия, реактивный удар, когда герой совершает рывок вперед и наносит сокрушительный удар, отбрасывая всех пораженных противников, а также удар метеора, когда он взмывает в воздух и обрушивается на указанную область, нанося огромный урон и раскидывая противников.