Игроки из команд лиги Overwatch получат от 50 000 долларов в год

Компания Blizzard рассказала о том, что получат игроки, присоединившиеся к командам, участвующим в профессиональной лиге Overwatch. Чтобы стать членом Overwatch League нужно, во-первых, хорошо играть, а, во-вторых, подписать соглашение о вступлении в одну из команд, одобренных лигой.

Регистрация новых пользователей для участия в баталиях первого сезона лиги пройдет с 1 августа 30 октября. Тем, кто стал, членом Overwatch League полагается минимальная зарплата в 50 000 долларов США, медицинская страховка, отчисления на пенсию. 50% бонусов делятся между членами команды. Контракты с игроками подписываются на год с возможностью дальнейшей пролонгации.

Также команды лиги обещают предоставить жилье и место тренировок для игроков.