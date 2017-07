Wolfenstein II: The New Colossus получит три дополнения с новыми героями

В Интернете появилась запись игрового процесса боевика Wolfenstein II: The New Colossus, которая длится более часа. На видео показано вступление сюжетного режима, главный герой Би-Джей Бласковиц, прохождение одной миссии, нас также знакомят с некоторыми персонажами.

Bethesda пообещала в будущем выпустить три сюжетных дополнения, каждое из которых расскажет историю нового героя и покажет борьбы с нацистами в разных точках США.

В The Adventures of Gunslinger Joe в главной роли выступит игрок в регби Джозеф Сталлионе, сражающийся с врагом в Чикаго. The Diaries of Agent Silent Death расскажет историю бывшего агента спецслужб Джессики Валиант, которая покажет кузькину мать озверевшим фашистам в Калифорнии. Наконец, третье дополнение, The Amazing Deeds of Captain Wilkins, познакомит с капитаном армии США Геральдом Вилкинсом и заснеженной Аляской.

Wolfenstein II: The New Colossus выйдет на PC, PS4, Xbox One 27 октября.