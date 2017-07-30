Dragon Quest XI выйдет на Западе в 2018 году

Компания Square Enix заявила, что Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age выйдет на Западе в 2018-ом году. В Японии игра уже появилась вчера, 29 июля на Nintendo 3DS и PlayStation 4. Готовится также версия и для Nintendo Switch.

По словам создателя сериала Юджи Хории (Yuji Horii), перевод игры на английский язык и еще четыре языка (вероятно, речь идет о стандартных для PAL-территорий немецком, французском, испанском и итальянском) уже начался.

Текста в Dragon Quest XI много, поэтому перевод займет так много времени.