Call of Duty: Modern Warfare Remastered не понравилась пользователям Steam

Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered в Steam получает в основном отрицательные отзывы. Игрокам на PC не нравится не только слишком высокая цена для ремастера (39,99 долларов или 1599 рублей в России) и необходимость платить за дополнение с 4 картами, но и общее качество проекта в целом.

Геймеры жалуются на тормоза, некорректную работу камеры, ограниченное число частоты кадров, отсутствие выделенных серверов. На данный момент лишь 35% отзывов положительные.

Call Of Duty 4: Modern Warfare Remastered от "просто" Call Of Duty 4: Modern Warfare образца 2007-го года отличается улучшенной графикой, новыми звуковыми эффектами и современным мультиплеером.