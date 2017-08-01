Финальный вариант Ark: Survival Evolved выйдет 29 августа

Компания Studio Wildcard сообщает о переносе релиза финальной версии своего симулятора выживания Ark: Survival Evolved с 8 августа на 29 августа этого года. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Напомним, что что уже долгое время Ark доступна по системе «раннего доступа».

Задержка связана не с доработками проекта, а с процессом сертификации дисковой версии — он занял больше времени, чем предполагали авторы изначально. Извинения перед фанатами члены команды Studio Wildcard за ожидание уже принесли.

29 августа вместе с релизом полной версии появится и бесплатное дополнение Ragnarok, которое добавит новый контент, битву с боссом, улучшит оптимизацию и так далее.