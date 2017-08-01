Final Fantasy XV обновилась до версии 1.13

Square Enix выпустила новое обновление к Final Fantasy XV версии 1.13. Размер апдейта составляет 2,5 ГБ. Скачав его, игроки получат доступ к броне Магитека, которую изначально планировали выпустить еще в феврале этого года, однако в итоге решили изменить дизайн из-за слишком большого сходства с костюмами из картины «Могучие Рейнджеры». Получилось стильно.

Также в Final Fantasy XV добавили новые квесты после начала 8-ой главы в Meldacio Hunter HQ, новую кооперативную систему для членов команды Rush Link. Были также решены мелкие недочеты технического характера.


Наконец, в игру вернулся фестиваль Чокобо. Он продлится до конца сентября.


Источник
Gematsu
Теги
игры Final Fantasy XV

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