Китайская студия трудится над SINNER – игрой в стиле Dark Souls

Китайская студия Darkstar Games работает над ролевым боевиком для PlayStation 4 в духе Dark Souls под названием SINNER. Действительно, игра очень сильно напоминает культовую серию, однако некачественным, дешевым клоном ее не назовешь. По словам журналистов из Inven, которые смогли изучить проект на стенде Sony на выставке ChinaJoy 2017, SINNER выглядит, как AAA игра и, кроме того, действительно очень сложная.

SINNER выйдет не только на PlayStation 4, но и на Xbox One с PC. Англоязычная демонстрация ожидается на GamesCom 2017. Известно, что на Западе игра будет называться Sinner: Sacrifice for Redemption.. Релиз — в первом квартале 2018-го года.

В главной роли выступит солдат Адам, пытающийся спасти свою душу. Боссы в SINNER, по словам разработчиков, олицетворяют 7 смертных грехов.

Источник
VG247
Теги
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