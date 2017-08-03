Третий сезон For Honor: Grudge & Glory стартует 15 августа

Компания Ubisoft представила третий сезон игры For Honor: Grudge & Glory, который стартует 15 августа 2017 года сразу на всех платформах. Сезон Grudge & Glory принесет в игру двух новых героев и снаряжение, рейтинговый режим и другие изменения в игровом процессе.


В начале третьего сезона игроки смогут бесплатно опробовать новые карты и изменения геймплея. Герои горец и гладиатор станут доступны обладателям Season Pass с 15 августа. Остальные игроки смогут разблокировать этих героев после 22 августа за 15000 единиц стали (внутриигровой валюты).

Кроме того, в третьем сезоне соревновательный режим станет доступен на всех платформах благодаря появлению турнира дуэлянтов (1 на 1). Участвуя в турнирах, игроки смогут повысить свой рейтинг, который будет обнуляться в начале каждого сезона, и выиграть особые награды. Соревновательный аспект For Honor получит развитие, и в этом году игроки смогут опробовать рейтинговые битвы 4 на 4.

Источник
Ubisoft
Теги
игра UBISOFT For Honor

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