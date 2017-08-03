На Rockstar подают в суд из-за GTA: Vice City

В сети разгарается очередной скандал, связанный со скандальным сериалом Grand Theft Auto от Rockstar. На этот раз отличилась организация Psychic Readers Network (PRN), решившая, что один из персонажей вышедшей в 2002-ом GTA: Vice City по имени Тётушка Пуле (Auntie Poulet) слишком похож на образ Мисс Клео, права на который, всё правильно, принадлежат PRN. 

В иске PRN утверждается, что на создание и продвижение медиума Клео (популярная ведущая передач с 1997 по 2003 годы) было потрачено более 100 000 000 долларов, а авторы Vice City использовали образ без согласия и заработали аж 500 000 000 долларов. 

В роли Мисс Клео, что любопытно выступала Йори Дэл Харрис (Youree Dell Harris), которая также озвучила и упомянутую выше Тётушку Пуле в Vice City. Женщина умерла в 2016-ом году.

В Rockstar обвинения назвали глупыми и сообщили, что суд во всем разберется. 

Источник
PCGamesN
Теги
игры GTA Grand Theft Auto vice city

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