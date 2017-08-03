Создатели Torchlight выпустят игру Hob 26 сентября

Студия Runic Games, прославившаяся благодаря двум ролевым играм Torchlight (красочные и весьма успешные клоны Diablo), выпустит свой новый проект уже 26 сентября 2017-го года для PC и PlayStation 4. 

Hob, в отличие от Torchlight, не является RPG; это яркий платформер со множеством головоломок. В главной роли выступает исследователь неизвестной планеты, который сражается с врагами, старается миновать ловушки и препятствия, разгадать тайны и помочь возродить умирающие земли. Одна из отличительных черт игры заключается в том, что сюжет подается без текста и диалогов.

Для владельцев PlayStation 4, сделавших предварительный заказ, предусмотрен подарок в виде динамической темы.

Источник
DualShockers
Теги
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