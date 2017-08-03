Раскраска для взрослых по мотивам The Witcher выйдет в ноябре

Компания CD Projekt Red сообщила, что в ноябре в продажу поступит книжка-раскраска по мотивам игр серии The Witcher. Любопытно, что предназначена она, как и игры франшизы, исключительно для взрослых. 

Выложить за нее придется 14,99 долларов. Фанатам Ведьмака Геральта и других персонажей вселенной (не забываем о Цири, Трисс и Йеннифер) предлагается разукрасить любимых героев. 

Как и в игре, тут есть и изображения битв и отдыха (а, как мы знаем, отдыхают в этом мире по-разному).

Источник
Eurogamer
Теги
игры ведьмак

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