Раскраска для взрослых по мотивам The Witcher выйдет в ноябре

Компания CD Projekt Red сообщила, что в ноябре в продажу поступит книжка-раскраска по мотивам игр серии The Witcher. Любопытно, что предназначена она, как и игры франшизы, исключительно для взрослых.

Выложить за нее придется 14,99 долларов. Фанатам Ведьмака Геральта и других персонажей вселенной (не забываем о Цири, Трисс и Йеннифер) предлагается разукрасить любимых героев.

Как и в игре, тут есть и изображения битв и отдыха (а, как мы знаем, отдыхают в этом мире по-разному).