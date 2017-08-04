Friday the 13th: The Game разошлась тиражом 1,8 миллиона копий

Издательство Gun Media сообщает, что продажи многопользовательского хоррор-боевика Friday the 13th: The Game превысили 1,8 миллиона экземпляров. Проект студии IllFonic пользуется высокой популярностью, даже несмотря на множество проблем с серверами. 

Пользователи до сих пор жалуются на то, что не могут приосединиться к игре и сетуют на многочисленные тормоза и вылеты. 

В IllFonic в курсе проблем и обещают их решить. В будущем Friday the 13th: The Game будет постоянно обновляться и развиваться. Кроме того, состав команды сейчас увеличился. 

Предположительно, Friday the 13th: The Game также обзаведется однопользовательской кампанией. 

Friday the 13th: The Game вышла на PC, PS4, Xbox One 26 мая 2017 года.

Игровая «Пятница 13-е» может похвастаться реалистичным Томми Джарвисом в качестве героя, врагами и друзьями, управляемыми AI и реалистично воссозданными локациями из фильмов. 

Источник
GameSpot
Теги
игры Friday the 13: The Game

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