Friday the 13th: The Game разошлась тиражом 1,8 миллиона копий

Издательство Gun Media сообщает, что продажи многопользовательского хоррор-боевика Friday the 13th: The Game превысили 1,8 миллиона экземпляров. Проект студии IllFonic пользуется высокой популярностью, даже несмотря на множество проблем с серверами.

Пользователи до сих пор жалуются на то, что не могут приосединиться к игре и сетуют на многочисленные тормоза и вылеты.

В IllFonic в курсе проблем и обещают их решить. В будущем Friday the 13th: The Game будет постоянно обновляться и развиваться. Кроме того, состав команды сейчас увеличился.

Предположительно, Friday the 13th: The Game также обзаведется однопользовательской кампанией.

Friday the 13th: The Game вышла на PC, PS4, Xbox One 26 мая 2017 года.

Игровая «Пятница 13-е» может похвастаться реалистичным Томми Джарвисом в качестве героя, врагами и друзьями, управляемыми AI и реалистично воссозданными локациями из фильмов.