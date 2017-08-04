Названа причина отмены Star Wars: Battlefront III

Как известно, изначально серия Star Wars: Battlefront появилась в 2004-ом году и состояла из нескольких игр для разных платформ. EA DICE приобрела права на выпуск проекта с таким же названием намного позже и, как мы знаем, Star Wars: Battlefront 2015-го года мало похожа на игру 2004-го.

Также есть информация, что в разработке находилась третья часть Star Wars: Battlefront, однако в итоге проект отменили, так ничего и не объяснив. Тогда, в 2012-ом по сети ходили слухи о том, что на диске с кооперативным боевиком Operation Racoon City, созданном студией Slant Six Games, были найдены файлы Star Wars: Battlefront III. А еще раньше Kotaku сообщал, что именно Slant Six Games займется еще и созданием Star Wars: Battlefront Online, впоследствии отмененного проекта франшизы.

Сегодня стало известно, что на диске с Operation Racoon City действительно были файлы Battlefront III, об этом сообщил сам руководитель разработки Operation Racoon City Энди Сантос (Andy Santos). Известно, что изданием игры должна была заниматься Capcom.

«Да, действительно на диске были ресурсы игры Star Wars: Battlefront, именно это стало причиной отмены игры. На Operation Racoon City были некоторые негативные отзывы, однако она отлично продалась в Японии. О том, что на диске с нашей игрой находятся коды игры по мотивам Звездных Войн я узнал из новостей. А потом пришел на работу и узнал, что Capcom отказывается издавать игру».