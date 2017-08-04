Представлено видео о создании Uncharted: The Lost Legacy

Создатели Uncharted: The Lost Legacy из Naughty Dog опубликовали ролик, в котором рассказывается о создании игры. Видео рассказывает о том, как формируются отношения между Хлоей и Надин, главными героинями проекта. 

Напомним, что действие игры развернется в Индии и расскажет о приключениях двух девушек, Хлои и Надин. По словам разработчиков, по продолжительность The Lost Legacy превзойдет The Last of Us: Left Behind, которая занимала около трех часов; но игра будет короче Uncharted 4.

События будут происходить после Uncharted 4. Нас ждут масштабные уровни, однако совсем иная атмосфера. Отношениям Хлои и Надин сценаристы также обещают уделить много внимания.

Релиз проекта назначен на 23 августа эксклюзивно для PlayStation 4.

Источник
Coming Soon
Теги
игры Uncharted: The Lost Legacy

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