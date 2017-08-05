Продажи Crash Bandicoot N. Sane Trilogy превзошли ожидания Activision

Руководитель Activision Эрик Хиршберг (Eric Hirshberg) заявил, что продажи сборника ремастеров Crash Bandicoot N. Sane Trilogy превзошли все ожидания издательства. К сожлению, точных цифр продаж он не сообщил. 

"Релиз такой игры является примером того, что мы прислушиваемся к нашей аудитории и предлагаем им то, что они хотят. Создание качественного контента одна из наших задач. У нас есть и другие игры и серии, которые мы расматриваем в качестве будущих проектов такого типа. Уже вышли Modern Warfare Remastered, Zombie Chronicles, Crash Bandicoot". 

Пока никаких анонсов, впрочем, не прозиошло. Однако, велика вероятность, что в скором времени таковые случатся. 

Некоторые уже предположили, что следующим объектом для перезапуска станет серия Spyro. 

Источник
GameSpot
Теги
игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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