Представлено новое видео Sea of Thieves

В Интернете появилось новое видео ожидаемой пиратской игры Sea of Thieves, над которой трудится студия Rare. В ролике герои путешествуют по морям, ищут сокровища на острове ночью, дерутся со скелетами, а также встречаются в онлайне с другими игроками.

Разработчики, которые также еще являются и увлеченными геймерами, комментируют происходящее, не скрывая восхищения. Что касается остальных игроков, то восхититься Sea of Thieves они смогут в начале 2018-го года.

Выходит игра на PC и Xbox One. В многопользовательском режиме предлагается собрать целую команду из реальных людей для управления кораблем.