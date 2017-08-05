Представлено новое видео Sea of Thieves

В Интернете появилось новое видео ожидаемой пиратской игры Sea of Thieves, над которой трудится студия Rare. В ролике герои путешествуют по морям, ищут сокровища на острове ночью, дерутся со скелетами, а также встречаются в онлайне с другими игроками. 

Разработчики, которые также еще являются и увлеченными геймерами, комментируют происходящее, не скрывая восхищения. Что касается остальных игроков, то восхититься Sea of Thieves они смогут в начале 2018-го года. 

Выходит игра на PC и Xbox One. В многопользовательском режиме предлагается собрать целую команду из реальных людей для управления кораблем. 

Источник
Igromania
Теги
игры Sea of Thieves

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