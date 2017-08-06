Анонсировано коллекционное издание Call of Duty: WWII

Компания Activision анонсировала коллекционное издание боевика Call of Duty: WWII. Называется оно Valor Collection Edition. Внутри игроки найдут уникальную бронзовую статуэтку с персонажами, большой постер с зомби, значок с мечом и набор нашивок. 

Будет выпущено две версии издания, стандартное и Pro. Первое будет продаваться в уникальной металлической упаковке и появится для PC, PS4, Xbox One. Второе же включает сезонный пропуск и доступно только для консолей. 

Напомним, что действие игры развернется во время Второй Мировой войны. Разработчики пообещали показать все кошмары войны без прикрас, удивить реализмом (не только графикой, но и поведением людей). 

Помимо одиночного режима и многопользовательских сражений, в Call of Duty: WWII ожидается отдельный кооперативный режим со своей эксклюзивной историей.

Источник
GameSpot
Теги
игры Call of Duty: WWII

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