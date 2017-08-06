В Assassin's Creed: Origins появятся приручаемые животные

Руководитель проекта Assassin’s Creed Origins Ашраф Исмаил (Ashraf Ismail) заявил, что в игре будет множество видов животных и что многих из них, включая крокодилов, позволят приручить. 

"Я расскажу о том, как это работает. Я приручил одного крокодила и побежал заниматься своими делами. Как известно, крокодилы очень медлительны на суше, бегать, как человек они не способны. Львы, леопарды, гиенты, другие звери могут, а вот крокодил, к сожалению, нет. Я забыл о своем питомце. Но однажды во время выполнения задания я столкнулся с трудностями. Герой умирал, здоровье заканчивалось. И тут из травы выпрыгивает мой крокодил, нападает на врагов и помогает мне выжить. Выходит, что крокодил все это время шел за мной". 

Вероятно, что система приручения животных в Assassin's Creed: Origins окажется схожей с той, что мы видели в Far Cry: Primal. 

Источник
PCGamesN
Теги
игры Assassin's Creed: Origins

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