Появился мод The Devil's Pit для игры «Ведьмак 3»

Модер SkacikPL выпустил новое масштабное приключение в мире игры «Ведьмак 3», которые называется The Devil's Pit. Скачав и установив необходимые файлы, геймеры заметят на карте новую локацию, подземелье-пещеру с одноименным названием. Также ожидается встреча с персонажами Йорветом и девой-драконом Саскией из «Ведьмака 2».

Геральт также может взять контракт на наемницу Викторию и воспользоваться 19 новыми предметами. Кстати, The Devil's Pit полностью переведен на русский язык.

Напомним, что ранее SkacikPL выпустил мод к «Ведьмаку 3», включающий в игре вид от первого лица.