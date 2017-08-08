Batman: The Enemy Within получает оценки

Первый эпизод графической интерактивной новеллы Batman: The Enemy Within (так называется второй сезон виртуальных приключений Бэтмена, первый именовался просто Batman: The Telltale Series) от компания Telltale Games получает оценки критиков. 

Серия под названием The Enigma продолжает историю супергероя, главным злодеем в эпизоде оказывается Загадочник. Джон До также присутствует в игре и, судя по всему, ему отедена большая роль, чем раньше. 

  • IGN – 8.2 
  • USgamer – 4/5 
  • Gamespot – 8 
  • GamesBeat – 60/100 
  • Twinfinite – 3.5/5 
  • Game Revolution – 4/5 
  • We Got This Covered – 2.5/5 
  • God is a Geek – 9 
  • Attack of the Fanboy – 4.5/5 
  • COGconnected – 75/100 
  • Game Informer – 6.5

Batman: The Enemy Within, как первая часть Batman: The Telltale Series и большинство других игр Telltale, в большой степени походит на интерактивную драму, в которой необходимость сделать сложный с точки зрения морали выбор и моральные терзания перемежаются моментами взрывного экшна. При этом, в отличие от большинства игр про Бэтмена, геймерам предстоит поучаствовать в развитии событий как со стороны Бэтмена, так и Брюса Уэйна, разделив свое время между обеими сторонами персонажа практически поровну.

Источник
VG247
Теги
игры Batman Batman: The Telltale Series

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