Batman: The Enemy Within получает оценки

Первый эпизод графической интерактивной новеллы Batman: The Enemy Within (так называется второй сезон виртуальных приключений Бэтмена, первый именовался просто Batman: The Telltale Series) от компания Telltale Games получает оценки критиков.

Серия под названием The Enigma продолжает историю супергероя, главным злодеем в эпизоде оказывается Загадочник. Джон До также присутствует в игре и, судя по всему, ему отедена большая роль, чем раньше.

IGN – 8.2

USgamer – 4/5

Gamespot – 8

GamesBeat – 60/100

Twinfinite – 3.5/5

Game Revolution – 4/5

We Got This Covered – 2.5/5

God is a Geek – 9

Attack of the Fanboy – 4.5/5

COGconnected – 75/100

Game Informer – 6.5

Batman: The Enemy Within, как первая часть Batman: The Telltale Series и большинство других игр Telltale, в большой степени походит на интерактивную драму, в которой необходимость сделать сложный с точки зрения морали выбор и моральные терзания перемежаются моментами взрывного экшна. При этом, в отличие от большинства игр про Бэтмена, геймерам предстоит поучаствовать в развитии событий как со стороны Бэтмена, так и Брюса Уэйна, разделив свое время между обеими сторонами персонажа практически поровну.