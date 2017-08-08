Названа дата выхода дополнения The Frozen Wilds к Horizon: Zero Dawn

Компания Guerilla Games сообщает, что дополнение The Frozen Wilds к эксклюзивному суперхиту Horizon: Zero Dawn выходит на PlayStation 4 уже 7 ноября 2017-го года. Разработчики обещают новые сюжетные приключения и большое количество контента. Главная героиня Элой отправится в снежную локацию, где встретиться с уникальными врагами.

За The Frozen Wilds в Российском PS Store просят 1399 рублей (или 1259 рублей для подписчиков PS Plus). Дополнение не является самостоятельным. Необходимо наличие оригинальной версии Horizon: Zero Dawn. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Horizon: Zero Dawn

Комментарии

Из рубрикиИгры
Batman: The Enemy Within получает оценки
Представлено видео игрового процесса Assassin's Creed: Origins
Sony собирается создавать свои японские ролевые игры

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 109
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 35
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34