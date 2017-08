Названа дата выхода дополнения The Frozen Wilds к Horizon: Zero Dawn

Компания Guerilla Games сообщает, что дополнение The Frozen Wilds к эксклюзивному суперхиту Horizon: Zero Dawn выходит на PlayStation 4 уже 7 ноября 2017-го года. Разработчики обещают новые сюжетные приключения и большое количество контента. Главная героиня Элой отправится в снежную локацию, где встретиться с уникальными врагами.

За The Frozen Wilds в Российском PS Store просят 1399 рублей (или 1259 рублей для подписчиков PS Plus). Дополнение не является самостоятельным. Необходимо наличие оригинальной версии Horizon: Zero Dawn.