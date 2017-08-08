Sony собирается создавать свои японские ролевые игры

На мероприятие National Entertainment Festival, в котором приняли участие руководитель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio Шухей Ёшида (Shuhei Yoshida) и глава Sony Interactive Entertainment Japan and Asia Ацуши Морита (Atsushi Morita), было сделано заявление о том, что Sony вполне может возобновить разработку собственных ролевых игр.

Напомним, что в скором времени Sony планирует выпустить мобильные версии игр серии Arc the Lad и Wild Arms. Также Ёшида и Морита признались, что многие фанаты этих и других JRPG-сериалов просят у них выпустить продолжения для современных консолей.

Впрочем, затраты на создание игр, заявили представители Sony, серьезно выросли, поэтому компания старается вкладываться в проекты, рассчитанные на самую широкую аудиторию. Впрочем, учитывая высокую популярность жанра и игр от японских разработчиков на Западе, в Sony не исключают возможности воскрешения своих серий.