Sony представила ограниченное "футбольное" издание контроллера Dualshock 4

Компания Sony представила ограниченное издание беспроводного контроллера Dualshock 4 для игровой приставки PlayStation. Модель под названием Limited Edition PlayStation F.C. Dualshock 4 оформлена в стиле футбольного клуба PlayStation.


Новый контроллер станет доступен 29 сентября 2017 года, как раз к началу нового футбольного сезона на PlayStation 4. На сенсорной панели размещено тиснение в виде разметки штрафной площадки, также на контроллер нанесена тактическая схема со значками PlayStation и официальная эмблема футбольного клуба PlayStation.


Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PLAYSTATION Dualshock 4

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