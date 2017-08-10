Sony представила ограниченное "футбольное" издание контроллера Dualshock 4

Компания Sony представила ограниченное издание беспроводного контроллера Dualshock 4 для игровой приставки PlayStation. Модель под названием Limited Edition PlayStation F.C. Dualshock 4 оформлена в стиле футбольного клуба PlayStation.





Новый контроллер станет доступен 29 сентября 2017 года, как раз к началу нового футбольного сезона на PlayStation 4. На сенсорной панели размещено тиснение в виде разметки штрафной площадки, также на контроллер нанесена тактическая схема со значками PlayStation и официальная эмблема футбольного клуба PlayStation.



