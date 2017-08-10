Шутер RAID: World War II выходит 26 сентября в Steam

Кооперативный боевик RAID: World War II появится 26 сентября в Steam и 13 октября для PlayStation 4 и Xbox One, сообщили Starbreeze и студия Lion Game Lion, ранее работавшая над PayDay 2. Действие развернется во время Второй мировой войны, игр рассчитана на четырех человек.

Разработчики пообещали уникальные классы персонажей, развитую систему навыков, множество уникальных способностей персонажей, настраиваемое оружие и одежду, реалистичные локации Европы середины 20-го века.


Игрокам предлагается сразиться с врагом, используя саботаж, грабеж и убийство солдат фашистской Германии. Цель — уничтожение армии Гитлера.  

Источник
Wccftech
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