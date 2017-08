Tales from the Borderlands продалась плохо

Ник Херман (Nick Herman), руководитель проекта Tales from the Borderlands, заявил, что игра продалась куда хуже, чем ожидалось.

«К сожалению, игра продалась не так хорошо, как ожидалось. Нет, убытки мы не понесли и даже получили прибыль, но куда меньшую, чем от The Walking Dead. Да, Tales from the Borderlands стала частью моей жизни на протяжении этих двух лет, но в итоге проект признали неудачным, несмотря на высокие оценки в прессе».

В результате авторов попросили побыстрее завершить первый сезон и переключиться на разработку других серий. Ну а о продолжении Tales from the Borderlands после таких слов говорить соответственно не приходится.

Напомним, что в Tales from the Borderlands можно сыграть на PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox 360, iOS и Android.