Создатели The Evil Within 2 обещают интересную историю

Продюсер игры The Evil Within 2 Синдзи Миками (Shinji Mikami), который, как известно, также является отцом легендарной серии Resident Evil, и руководитель разработчиков проекта Джон Йоханас (John Johanas) заявили, что большое внимание в сиквеле популярного хоррора уделяется сюжетной линии.

В Tango Gameworks рассчитывают, что продолжение получится не только страшнее, но и намного интереснее оригинала. Авторы пообещали особенно увлекательную историю с множеством неожиданных поворотов.

Предполагается, что сюжет станет одной из причин полного прохождения The Evil Within 2 большинством геймеров.

Также разработчики подтвердили наличие в игре сразу трех уровней сложности (простой Casual, средний Survival и кошмарный Nightmare) и пообещали больше свободы, чем в первой части. Например, практически всех врагов можно скрытно обойти или же действовать напролом, расстреливая всех чудовищ.

Релиз игры намечен на 13 октября 2017 года для PC, PS4, Xbox One.