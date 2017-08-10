Создатели The Evil Within 2 обещают интересную историю

Продюсер игры The Evil Within 2 Синдзи Миками (Shinji Mikami), который, как известно, также является отцом легендарной серии Resident Evil, и руководитель разработчиков проекта Джон Йоханас (John Johanas) заявили, что большое внимание в сиквеле популярного хоррора уделяется сюжетной линии.

В Tango Gameworks рассчитывают, что продолжение получится не только страшнее, но и намного интереснее оригинала. Авторы пообещали особенно увлекательную историю с множеством неожиданных поворотов.

Предполагается, что сюжет станет одной из причин полного прохождения The Evil Within 2 большинством геймеров.

Также разработчики подтвердили наличие в игре сразу трех уровней сложности (простой Casual, средний Survival и кошмарный Nightmare) и пообещали больше свободы, чем в первой части. Например, практически всех врагов можно скрытно обойти или же действовать напролом, расстреливая всех чудовищ.

Релиз игры намечен на 13 октября 2017 года для PC, PS4, Xbox One.

Источник
Wccftech
Теги
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