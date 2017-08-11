Появилась новая информация о сюжетной кампании Call of Duty: WWII

В сентябрьском номере GameInformer можно прочесть материал о Call of Duty: WWII – ожидаемом шутере, который выходит на всех современных платформах в ноябре этого года. В материале раскрываются подробности некоторых миссий из сюжетного режима.

Так, в одной из них, названной The Wolf's Den (Логово Волков), нам предстоит проникнуть на вражескую базу в форме нацистов. Игрокам предложат общаться с вражескими солдатами и не вызывать подозрений. Для создания такой миссии разработчикам пришлось использовать совершенно новые для франшизы механики. Создатели игры заявили, что операция под прикрытием сильно отличается от остальных миссий и наверняка понравится фанатам Call of Duty.

Сообщается, что во время прохождения сюжетного режима игроки смогут побывать в разных уголках Европы, в том числе принять участие в знаменитой высадке в Нормандии. Этой грандиозной битве посвящена первая миссия — нам обещают жестокое побоище с атмосферой картины «Спасти Рядового Райана».

Также сообщается о миссиях Operation Cobra (операция союзников во Франции), Train (попытка остановить немецкий поезд) и Hurgten Forest (преодоление реки Рейн).  

Источник
GameSpot
Теги
игры Call of Duty: WWII

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