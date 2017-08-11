Дополнение «Рыцари Ледяного Трона» вышло для Hearthstone

Компания Blizzard Entertainment объявила о выходе дополнения «Рыцари Ледяного Трона» для игры Hearthstone, ранее известной как Hearthstone: Heroes of Warcraft. Оно стало доступно в США и 11 августа в Европе и Азии, в том числе для пользователей из России.


Дополнение принессло 135 новых карт, которые предстоит отвоевать у Короля-лича. Комплекты карт дополнения «Рыцари Ледяного Трона» появятся в Hearthstone в версиях для Windows, Mac и мобильных устройств под управлением Windows, iOS и Android.

Их можно будет выиграть в режиме «Арены», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и прочие комплекты карт Hearthstone.

Источник
Blizzard
Теги
игра BLIZZARD Hearthstone

Комментарии

Из рубрикиИгры
Появилась новая информация о сюжетной кампании Call of Duty: WWII
LawBreakers непопулярна на PC
Fallout 4: Game of the Year Edition выходит 26 сентября

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 112
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37