Дополнение «Рыцари Ледяного Трона» вышло для Hearthstone

Компания Blizzard Entertainment объявила о выходе дополнения «Рыцари Ледяного Трона» для игры Hearthstone, ранее известной как Hearthstone: Heroes of Warcraft. Оно стало доступно в США и 11 августа в Европе и Азии, в том числе для пользователей из России.





Дополнение принессло 135 новых карт, которые предстоит отвоевать у Короля-лича. Комплекты карт дополнения «Рыцари Ледяного Трона» появятся в Hearthstone в версиях для Windows, Mac и мобильных устройств под управлением Windows, iOS и Android.

Их можно будет выиграть в режиме «Арены», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и прочие комплекты карт Hearthstone.