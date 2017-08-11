LawBreakers непопулярна на PC

Шутер LawBreakers от Клиффа Блежински (Cliff Bleszinski), автора Unreal и Gears of War, не пользуется высокой популярностью в Steam.

Во время бета-тестирование максимальное количество одновременных пользователей достигало 7500 человек. Второй же бета-тест привлек не более 4500. А после релиза финальной версии это число снизилось до максимальных 3000! И показатель продолжает снижаться — игра интересует все меньше и меньше геймеров.

На данный момент PC-версия привлекает одновременно от 2000 до 2500 человек и не входит даже в Top-100 самых популярных игр Steam.

Что касается версии для PlayStation 4, то, сколько игроков одновременно сражаются на этой платформе, информации нет.