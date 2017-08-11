В Overwatch запускают режим «Схватка»

Компания Blizzard Entertainment анонсировала новый режим для игры Overwatch. Он называется «Схватка» (Deathmatch) и скоро появится в «Аркаде».





На данный момент, «Схватку» можно опробовать на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region). В рамках нового режима, игрокам и командам предстоит состязаться друг с другом в том, кому удастся совершить больше убийств. Результаты боя будут фиксироваться в специальной таблице, чтобы было проще понять, кто лидирует в текущий момент.

Схватки могут проводиться в двух форматах. В формате Free-For-All восемь героев сражаются друг с другом, пока один из них не совершит 20 убийств. «Командная схватка» представляет собой стычку двух команд из 6 игроков. В бою победит та сторона, которой удастся первой совершить 30 убийств. Когда Ангел воскрешает союзников, счет команды противника уменьшается.

Кроме того, в игре появится поле боя, специально предназначенное для схваток в формате Free-For-All — «Шато-Гийяр».