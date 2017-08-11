В Overwatch запускают режим «Схватка»

Компания Blizzard Entertainment анонсировала новый режим для игры Overwatch. Он называется «Схватка» (Deathmatch) и скоро появится в «Аркаде».


На данный момент, «Схватку» можно опробовать на PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/Region). В рамках нового режима, игрокам и командам предстоит состязаться друг с другом в том, кому удастся совершить больше убийств. Результаты боя будут фиксироваться в специальной таблице, чтобы было проще понять, кто лидирует в текущий момент.

Схватки могут проводиться в двух форматах. В формате Free-For-All восемь героев сражаются друг с другом, пока один из них не совершит 20 убийств. «Командная схватка» представляет собой стычку двух команд из 6 игроков. В бою победит та сторона, которой удастся первой совершить 30 убийств. Когда Ангел воскрешает союзников, счет команды противника уменьшается.

Кроме того, в игре появится поле боя, специально предназначенное для схваток в формате Free-For-All — «Шато-Гийяр».

Источник
Overwatch
Теги
игра BLIZZARD Overwatch

Комментарии

Из рубрикиИгры
Главное за неделю: цена iPhone 8 в России, смартфон m-net Power 1 и UmiDigi Crystal
Дополнение «Рыцари Ледяного Трона» вышло для Hearthstone
Появилась новая информация о сюжетной кампании Call of Duty: WWII

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 112
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37