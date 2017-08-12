В No Man's Sky добавляют 30 часов сюжетного контента

Компания Hello Games представила трейлер нового масштабного дополнения Atlas Rises для космического приключения No Man's Sky. Обновление уже доступно для PC и PS4, и оно, по словам разработчиков, привносит в игру дополнительные 30 часов сюжетного контента, улучшает графику, интерфейс, звук, изменяет систему заданий, в общем и целом меняет No Man's Sky в лучшую сторону.

Также заявлено о новых фракциях и кооперативном мультиплеере (пусть пока что и в очень ограниченном варианте). В будущем многопользовательский режим станет лучше, уверены авторы. 

Кроме всего прочего, Atlas Rises добавляет в игру новые возможности по изменению ландшафта планет и постройки базы. 

Источник
GameSpot
Теги
игры No Man's Sky

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