В No Man's Sky добавляют 30 часов сюжетного контента

Компания Hello Games представила трейлер нового масштабного дополнения Atlas Rises для космического приключения No Man's Sky. Обновление уже доступно для PC и PS4, и оно, по словам разработчиков, привносит в игру дополнительные 30 часов сюжетного контента, улучшает графику, интерфейс, звук, изменяет систему заданий, в общем и целом меняет No Man's Sky в лучшую сторону.

Также заявлено о новых фракциях и кооперативном мультиплеере (пусть пока что и в очень ограниченном варианте). В будущем многопользовательский режим станет лучше, уверены авторы.

Кроме всего прочего, Atlas Rises добавляет в игру новые возможности по изменению ландшафта планет и постройки базы.